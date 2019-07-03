«Сбербанк» назначил новым руководителем по развитию экосистемы SberX Андрея Ванина

Экс-глава SberX Марк Завадский станет консультантом кредитного учреждения. Об этом информирует RNS.

До трудоустройства в «Сбербанк» Марк Завадский был руководителем Alibaba Group в Российской Федерации. Его назначили вице-президентом «Сбербанка» по стратегическим цифровым партнерствам весной минувшего года.

Новый руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин станет заниматься комплексным развитием небанковских сервисов в экосистеме группы «Сбербанк». Помимо этого он будет нести ответственность за интеграцию банковской и небанковской частей группы.