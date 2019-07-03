«Сбербанк» назначил новым руководителем по развитию экосистемы SberX Андрея Ванина
Бывший вице-президент по экосистеме юрлиц «Сбербанка» Андрей Ванин получил должность главы дирекции банка по развитию экосистемы SberX.
Экс-глава SberX Марк Завадский станет консультантом кредитного учреждения. Об этом информирует RNS.
До трудоустройства в «Сбербанк» Марк Завадский был руководителем Alibaba Group в Российской Федерации. Его назначили вице-президентом «Сбербанка» по стратегическим цифровым партнерствам весной минувшего года.
Новый руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX Андрей Ванин станет заниматься комплексным развитием небанковских сервисов в экосистеме группы «Сбербанк». Помимо этого он будет нести ответственность за интеграцию банковской и небанковской частей группы.
Сам Ванин устроился в «Сбербанк» еще восемь лет назад. В середине лета 2017 года он дослужился до должности гендиректора «дочки» финансового учреждения - АО «Деловая среда». В середине весны нынешнего года Ванин занял в «Сбербанке» пост вице-президента по экосистеме юридических лиц.