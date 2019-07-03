Фото: pxhere.com
Премию "Оскар" могут вручить одному из трёх российских режиссеров
3 июля, 17:02Общество
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Три режиссера из России стали членами академии кинематографических искусств и наук США, отбирающей претендентов на премию "Оскар".
Информация об этом появилась на официальном интернет-ресурсе организации, сообщает 3 июля газета "Известия".
Отмечается, что в категорию "Режиссеры" включили кинематографиста Сергея Дворцевого, а в категорию "Короткий метр и анимация" - аниматоров Игоря Ковалева и Михаила Алдашина.
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