Премию "Оскар" могут вручить одному из трёх российских режиссеров

Информация об этом появилась на официальном интернет-ресурсе организации, сообщает 3 июля газета "Известия" .

Отмечается, что в категорию "Режиссеры" включили кинематографиста Сергея Дворцевого, а в категорию "Короткий метр и анимация" - аниматоров Игоря Ковалева и Михаила Алдашина.