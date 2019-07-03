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Гидрометцентр: июль будет теплым
3 июля, 16:05Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам о погоде, которую стоит ждать в текущем месяце.
В июле погода в России будет колебаться на уровне нормы. Об этом информирует RNS.
По словам Вильфанда, во втором месяце лета практически во всей стране температура воздуха будет около или чуть выше нормы. При этом в первые 10 дней июля погода в европейской части Российской Федерации ожидается неоднородной. Влажный и прохладный воздух понизит температуру до 17-20 градусов.
Однако уже со следующей неделе погода станет более типичной для середины лета. Так на большей части Сибири, Якутии и севере Урала температура воздуха установится выше нормы.
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