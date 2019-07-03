Гидрометцентр: июль будет теплым

В июле погода в России будет колебаться на уровне нормы. Об этом информирует RNS.

По словам Вильфанда, во втором месяце лета практически во всей стране температура воздуха будет около или чуть выше нормы. При этом в первые 10 дней июля погода в европейской части Российской Федерации ожидается неоднородной. Влажный и прохладный воздух понизит температуру до 17-20 градусов.