Фото: pxhere.com
Четыре человека ранены в Калифорнии из-за стрельбы в ТЦ
3 июля, 16:49Общество
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В результате стрельбы в одном из торговых центров города Сан-Бруно в Штате Калифорния (США) были ранены четыре человека.
Уже установлено, что стрелявших было двое, информирует 3 июля газета "Известия".
Они открыли огонь на восьмом этаже здания примерно в 18 часов. Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы, а ещё двум была оказана помощь на месте. Правоохранители не называют мотивы стрелявших. Однако известно, что инцидент не был попыткой массового расстрела.
Нападавшие пока не арестованы.
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