Четыре человека ранены в Калифорнии из-за стрельбы в ТЦ

Они открыли огонь на восьмом этаже здания примерно в 18 часов. Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы, а ещё двум была оказана помощь на месте. Правоохранители не называют мотивы стрелявших. Однако известно, что инцидент не был попыткой массового расстрела.