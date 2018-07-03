В Уфе общественницы посыпали солью вход в Дом правительства

Такую акцию активистки предприняли в ответ на события 25 июня, когда судья Ленинского района Уфы обсыпала солью вход в свой кабинет.
Участницы движения «СтопКроношпан» Ирина Курели и Вера Попова разм6стили в соцсетх видеоролик, на котором видно, как одна из них обсыпает солью вход в Дом Республики.
- Это Дом Правительства Республики Башкортостан. Именно отсюда пять лет назад нас отправили в суды. Видимо, рассчитывая на скорую победу той подлости и лжи, с которой строится «Кроношпан». Но даже судьи не выдерживают давления, из-за которого вынуждены принимать несправедливые решения. Примите же и вы ту часть неадеквата и страха, с которой нас встретили в последних судах Ленинского района, – так объяснили свои действия общественницы.
Напомним, 25 июня судья Ленинского суда Уфы Наиля Идиатова на глазах у общественниц насыпала соль по контуру зала судебного заседания. Как сообщили Медиакорсети в Верховном суде РБ, сейчас ведется проверка данного факта.
Реакция представителей башкирского Белого дома на это событие пока неизвестна.