В Башкирии состоялся первый митинг против пенсионной реформы

Накануне, 2 июля, в Стерлитамаке прошел митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Подробности акции, организованной «Левым фронтом» и КПРФ, сообщил корреспондент «Реального времени».

Кстати, это протестное мероприятие оказалось первым в республике подобным мероприятием, которое санкционировано властями. Место для митинга выделили на окраине города, на месте бывшего авторынка. На мероприятие пришли около 200 человек, в основном местные коммунисты.

Организаторы акции претендовали на место в центре города, на площади возле ДК «Сода», однако в муниципалитете сообщили, что площадь в этот день будет занята детским марафоном.

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Перед собравшимися выступил руководитель башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, который пообещал, что КПРФ будет на всех уровнях бороться против повышения пенсионного возраста.

Участники акции единогласно проголосовали за резолюцию, требующую не изменять пенсионный возраст и размер НДС.