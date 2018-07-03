В Башкирии синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение

Завтра, 4 июля, по Башкирии и в Уфе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ со ссылкой на Башгидромет.

По прогнозам синоптиков, завтра в республике возможно резкое ухудшение погоды. При этом ожидается усиление ветра со скоростью до 24 метро в секунду. Одновременно возможны грозы и град.

В горных районах республики температура воздуха поднимется до +36 градусов.