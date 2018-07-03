США потребовали у компании Glencore Ltd документы о ее работе в Венесуэле

Речь идет о компании Glencore Ltd. Об этом пишет RNS.

Американский надзорный орган хочет получить документацию Glencore Ltd о ее деятельности за границей. Соответствующий запрос из суда уже направлен в материнскую компанию. Дочернюю структуру Glencore будут проверять на соблюдение ею законов о борьбе со взяточничеством и об отмывании денег.

Вашингтон интересует деятельность Glencore Ltd в Нигерии, Конго и Венесуэле с 2007 года и по сей день.