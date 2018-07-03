США потребовали у компании Glencore Ltd документы о ее работе в Венесуэле
Сегодня, 17:26Общество
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Минюст США решил проверить «дочку» швейцарской трейдинговой фирмы Glencore на предмет законности ее работы в странах Африки и Южной Америки.
Речь идет о компании Glencore Ltd. Об этом пишет RNS.
Американский надзорный орган хочет получить документацию Glencore Ltd о ее деятельности за границей. Соответствующий запрос из суда уже направлен в материнскую компанию. Дочернюю структуру Glencore будут проверять на соблюдение ею законов о борьбе со взяточничеством и об отмывании денег.
Вашингтон интересует деятельность Glencore Ltd в Нигерии, Конго и Венесуэле с 2007 года и по сей день.
Отметим, что швейцарская Glencore владеет акциями таких российских компаний как «Роснефь» и «Русснефть».
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