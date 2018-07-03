Специалисты опубликовали рейтинг самых популярных приложений для IOS

Как сообщает газета « Известия » 3 июля, в рейтинг также были включены Instagram, WhatsApp, Google maps, Snapchat, WeChat и QQ.

На данный момент App Store может предоставить выбор своим пользователям более чем из двух миллионов приложений. С 2010 по 2017 год количество скачиваний превысило 170 миллиардов. Всего на платные приложения было потрачено более 130 миллиардов долларов.