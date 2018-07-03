Специалисты опубликовали рейтинг самых популярных приложений для IOS
Сегодня, 22:12Общество
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Аналитическая компания App Annie провела исследование самых популярных приложений в Apple App Store в период с июля 2010 года по май 2018. Самым популярным по скачиванию оказалось приложение Facebook, вторая строчка досталась Facebook Messenger, третье место занял Youtube.
Как сообщает газета «Известия» 3 июля, в рейтинг также были включены Instagram, WhatsApp, Google maps, Snapchat, WeChat и QQ.
На данный момент App Store может предоставить выбор своим пользователям более чем из двух миллионов приложений. С 2010 по 2017 год количество скачиваний превысило 170 миллиардов. Всего на платные приложения было потрачено более 130 миллиардов долларов.
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