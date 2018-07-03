Разработчики Gmail имеют доступ к перепискам пользователей
Сегодня, 22:08Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Создатели и разработчики приложения Gmail имеют доступ к перепискам своих пользователей. Такая возможность появилась у них благодаря настройкам доступа, которые могут обеспечить просмотр писем вместе с конфиденциальными данными.
Газета «Известия» 3 июля сообщает, что многие разработчики уже воспользовались данной функцией. Отмечается, что формально нарушение закона не совершается: при подключении приложения к Gmail запрашивается разрешение на доступ, однако, оно спрятано далеко в пользовательском соглашении, которое обычно не читается.
Чаще всего переписка пользователей интересует различного рода маркетинговые компании, которые разрабатывают приложения, подключающиеся к Gmail, по типу сравнения цен или других агрегаторов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей