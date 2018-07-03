Глава Хакасии Виктор Зимин провел День республики вместе с жителями

Он напомнил, что уже долгие годы Хакасия – один из самых стабильных и безопасных регионов страны. Это стало возможным благодаря дружному многонациональному составу, сообщает «Хакасия-Информ».

Виктор Зимин после выступления вручил награды за заслуги в профессиональной деятельности на благо республики.

Орден «За заслуги перед Хакасией» получил профессор кафедры актерского искусства Российского государственного института сценических искусств Владимир Норенко. Звание «Почетный гражданин Республики Хакасия» присвоили Брониславу Майнагашеву, который представлял Хакасию при президенте Российской Федерации. Майнагашев – выдающийся полярник, контр-адмирал, капитан атомного ледокола «Арктика».

Праздничный вечер продолжил концерт в сопровождении симфонического оркестра республиканской филармонии под управлением Вячеслава Прасолова. Участие в нем приняли звезды вокального искусства: прима Мариинского театра Татьяна Павловская, солист московского театра «Новая опера» и Немецкой оперы на Рейне Георгий Васильев и другие исполнители.