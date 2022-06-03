Новые сервисы для удобства водителей

Автомобили уже давно превратились из «предмета» роскоши в неотъемлемую часть повседневной жизни. Однако с наблюдаемым нынче ростом цен — как на сами машины, так и на запасные части — эти транспортные средства становятся все более ценными и во многом незаменимыми.

Авария или даже повреждение на парковке могут серьезно сказаться не только на семейном бюджете, но и на планах автовладельцев, поэтому лучше всего заранее позаботиться о соответствующей страховке. Но что делать, если времени на сбор и подачу документов на выплату в случае ДТП категорически не хватает, даже если у всех его участников все в порядке с ОСАГО? Решение — в цифровых страховых сервисах, которые становятся все более доступными. Одной из тех компаний, которая постоянно совершенствует свои сервисы, чтобы они становились еще удобнее и технологичнее для клиентов, является крупнейшая в России страховая компания «СОГАЗ»[1]. На днях в ней сообщили о двух нововведениях, которые позволят ускорить урегулирование страховых случаев по ОСАГО в результате ДТП. Во-первых, компания объявила о возможности сократить срок выплаты по «автогражданке» до 5 дней[2]. Для этого клиенту нужно обратиться в СОГАЗ после ДТП и предоставить необходимую информацию о происшествии, после чего, по результатам осмотра поврежденного транспортного средства, специалисты компании сформируют предложение о размере возмещения. И если клиент заключит соглашение об урегулировании убытка, денежные средства поступят на его расчетный счет в течение 5 рабочих дней с момента подписания соглашения[3]. Интересно, что автовладельцы, которые получили возмещение в ускоренном режиме, уже оценили преимущества нового сервиса СОГАЗа. А значит эта возможность действительно востребована и полезна. Вторым нововведением СОГАЗа стал запуск в тестовую эксплуатацию официального чат-бота в Telegram — @SogazRuBot. С помощью этого чат-бота автовладельцы могут в режиме реального времени 24/7 сообщить о страховом случае по ОСАГО и оперативно получить ответ от специалистов СОГАЗа[4]. Подсказки чат-бота помогут направить в компанию необходимые документы. Чем же полезен чат-бот? В первую очередь своим комфортом — он позволяет клиенту заявить о событии в удобное для него время без личного обращения в страховую компанию. Кроме того, он дает новые возможности в процессе урегулирования убытка — а именно позволяет осуществить удаленную проверку документов по страховому случаю и регистрацию обращения специалистами СОГАЗа. Ну и, пожалуй, самое главное — с чат-ботом клиенты экономят время, ведь посещение офиса компании необходимо только один раз для предоставления оригиналов документов и организации осмотра поврежденного транспортного средства вне очереди. При этом в СОГАЗе рекомендуют перед поездкой заранее уточнить информацию о подходящем офисе по телефону 8 800 333 0 888. Кроме того, в компании обращают внимание на то, что дата сообщения об убытке и загрузки документов через чат-бота не является датой приема страховщиком заявления о страховом возмещении — срок отсчитывается со дня предоставления страховщику оригиналов заявления на страховое возмещение и полного комплекта документов. А полный перечень рекомендаций по использованию чат-бота можно найти на сайте компании www.sogaz.ru. Там же — на сайте СОГАЗа в разделе «Страховой случай» — можно найти и ссылку на чат-бота. Кроме того, он доступен и по QR-коду. При этом в компании рекомендуют сохранить чат-бота в списке ваших контактов в Telegram — тогда он будет всегда под рукой. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы взаимодействие клиента и компании было максимально простым, быстрым и удобным. Мы ценим ваше доверие и благодарим за то, что вы выбрали СОГАЗ», — отмечают в компании. Что ж, когда страховщик заботится о клиентах и создает действительно полезные сервисы, доверие людей к нему только растет.

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