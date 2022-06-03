Минеева: Малый и средний бизнес нуждаются в поддержке

Минеева: Малый и средний бизнес нуждаются в поддержке
Минеева: Малый и средний бизнес нуждаются в поддержке
Вчера, 22:01ОбществоФото: фрагмент видео
Андрей Бунич, президент «Союза предпринимателей и арендаторов России», заметил, что малый и средний бизнес в стране возможно развить повышением конкуренции и господдержкой.

Своими мыслями о том, как помочь современному малому и среднему бизнесу Бунич поделился с телеграм-каналом «Радиоточка НСН». А о том, как в условиях санкций оказать поддержку одному из важнейших секторов экономики, рассказала Татьяна Минеева.

Бизнес-омбудсмен Москвы отметила, что в последние несколько лет индустрия торговых центров сталкивается с достаточно серьезными сложностями. Сначала предпринимателям приходилось справляться с вызовами пандемии: не всем арендодателям удалось воспользоваться мерами компенсации дохода от аренды, также приходилось в полном размере выплачивать основные налоги. Теперь, в период санкционного давления, рынок покинули крупные якорные арендаторы, и сектору вновь приходится адаптироваться к новым условиям. Минеева считает, что индустрия торговых центров нуждается в поддержке, при этом помощь должна быть «выверенной и идти именно от бизнеса».

Более 86% компаний в стране затронули санкции – такой результат показало исследование, которое провел аппарат Бориса Титова –

уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

Андрей Бунич считает, что в данной ситуации с проблемами столкнулись все отрасли, связанные с критическим импортом. В связи с этим, по мнению президента «Союза предпринимателей и арендаторов России», государство должно оказать весомую поддержку автомобильной и авиационной промышленности. Бунич также отметил, что бизнесменам во все времена приходилось сталкиваться с нехваткой оборотных средств или падением спроса. По его словам, большинство сфер адаптируется и сможет развиваться.

Также эксперт полагает, что у нынешней ситуации есть другая сторона, которая открывает перед малым и средним бизнесом новые возможности. В условиях перестройки экономики будут появляться новые ниши, целые сферы деятельности. «Мы же об этом и мечтали. Мы все время говорили, что малому и среднему бизнесу невозможно пробиться, но сейчас рынок открылся», – говорит Бунич. Речь идет и о сельскохозяйственной деятельности, и об IT-сфере, и о разных отраслях промышленности.

По мнению Андрея Бунича, сегодняшняя ситуация может привести к расцвету малого и среднего бизнеса в России, и его доля должна увеличиться в разы, так как при показателе 15-20% потенциал развития общества ограничен.

Эксперт напомнил о тех мерах поддержки, которые государство уже оказывает предпринимателям. Одна из самых важных мер поддержки – это отсрочка страховых взносов. «Это единовременный и фактически беспроцентный кредит всему бизнесу и работающему населению. Это 1,6 трлн руб. А во многих сферах есть перспектива просто списать кредитные деньги. В будущем, – отмечает Бунич, – необходимо принять все меры для развития всех направлений отраслей и пытаться массово вовлекать малый и средний бизнес в этот процесс».

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