Глава Башкирии пустился в пляс на инвестсабантуе в Сибае

Глава Башкирии пустился в пляс на инвестсабантуе в Сибае
Глава Башкирии пустился в пляс на инвестсабантуе в Сибае
Вчера, 15:01ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Зажигательное выступление башкирского творческого коллектива на инвестиционном форуме в Сибае не дало остаться в стороне даже главе республики

Глава региона Радий Хабиров станцевал с участницами коллектива творческой самодеятельности в рамках инвестиционного Сабантуя в Сибае. Видео было опубликовано в соцсетях.

В Сибае проходит форум инвестиционного Сабантуя «Зауралье-2022». Формальная часть форума, участие в котором принимают как представители правительства республики, так и делегаты из других субъектов РФ и ближнего зарубежья, включает в себя обсуждение вопросов инвестиционной деятельности, бизнеса и развития инфраструктуры.

В то же время неформальная часть мероприятия, кажется, полностью оправдывает свое звания Сабантуя. Так, сегодня в соцсетях появилось видео, на котором вместе с участницами творческого коллектива под аплодисменты и одобрительные возгласы участников форума с башкирским колоритом в пляс пустился глава республики Радий Хабиров.

Видео:соцсети

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