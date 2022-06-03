Глава Башкирии пустился в пляс на инвестсабантуе в Сибае

В то же время неформальная часть мероприятия, кажется, полностью оправдывает свое звания Сабантуя. Так, сегодня в соцсетях появилось видео, на котором вместе с участницами творческого коллектива под аплодисменты и одобрительные возгласы участников форума с башкирским колоритом в пляс пустился глава республики Радий Хабиров.