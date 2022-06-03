Аукционы на добычу морепродуктов монополизируют рынок

В Правительство внесён законопроект о перераспределении квот на вылов рыбы и морепродуктов. Эксперты считают, что его принятие может привести к монополизации отрасли и закрытию десятков предприятий.

Как пишет издание, пять лет назад, в 2017 году, провели первый этап перераспределения квот на рыбную ловлю, пишет kp.ru. Тогда некоторые компании получили 20 процентов общего допустимого улова на сельдь и минтай. Квоты предоставлялись под обязательство закупить новые рыболовецкие суда и построить перерабатывающие заводы. Два года спустя провели аукцион, на котором разыграли 50% квот на вылов краба, — компании, которые выиграли, также обязались построить новые суда. Тогда им это обошлось в четыреста три миллиарда рублей. В следующем году Минсельхоз хочет провести аналогичный аукцион, на котором разыграют оставшиеся 50 процентов квот на ловлю краба и 100 процентов на ловлю моллюсков, а также отдать еще 24 процента ОДУ сельди и минтая. В ведомстве отмечают, что это принесет в госбюджет порядка двухсот миллиардов рублей. При этом победители должны будут вложить в строительство новых объектов еще триста миллиардов рублей. По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), если проект закона будет одобрен, 34 предприятия, добывающие крабов на Дальнем Востоке, будут вынуждены прекратить деятельность из-за отсутствия средств. По этой же причине закроется еще 39 компаний, специализирующихся на добыче морского гребешка, трубача, морского ежа и трепанга, — у них не будет финансовой возможности для конкурирования с крупными игроками отрасли. Свой отрицательный отзыв о законопроекте РСПП отразил в письме, направленном в правительство. Здесь же эксперты указали альтернативу — повышение налогов в виде увеличения ставок сбора за ловлю краба. По мнению РСПП, такое решение принесет в государственный бюджет также 200 миллиардов рублей, но при этом малые и средние предприятия смогут продолжить работу и сохранить рабочие места. Также против принятия законопроекта выступила общественная организация по защите малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В объединении подсчитали, что принятие законопроекта приведет к банкротству сотен предприятий, которые потеряют около 260 миллиардов рублей. По мнению экспертов, второй этап перераспределения квот полезен нескольким крупным игрокам. По аналогичной схеме в 90-е годы ХХ века частные игроки выкупили государственные компании на государственные же средства, а потом целые отрасли оказались в одних руках. Сегодня банки «накачивают» государственными деньгами частные компании, делая из них монополистов. Позиция Счетной палаты РФ в данном случае имеет большое значение. Ее эксперты уже указывали на недостатки таких аукционов, в том числе на то, что их результаты не позволили достигнуть главных целей — роста конкуренции и увеличения поступлений в государственный бюджет. При этом, по словам аудиторов Счетной палаты, новых игроков рынка в результате аукционов практически не появилось. Если аудиторская проверка покажет, что в имеющейся схеме есть недочеты, а второй этап перераспределения квот на рыбную ловлю уже начнется, отрасль будет монополизирована и квоты получат крупные игроки рынка.

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