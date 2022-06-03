Аукцион на разработку проекта нового СИЗО для Уфы за 176 млн рублей приостановила ФАС

Аукцион на разработку проекта нового СИЗО для Уфы за 176 млн рублей приостановила ФАС
Аукцион на разработку проекта нового СИЗО для Уфы за 176 млн рублей приостановила ФАС
Вчера, 17:12ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Жалобу, которую подало ООО «Центр Капитал» из Екатеринбурга рассмотрят 7 июня.

6 июня итоги аукциона по поиску подрядчика, готового за 176 миллионов рублей выполнить инженерные изыскания и разработать проект нового следственного изолятора близ Уфы не подведут. Дело в том, что один из претендентов на выполнение данных работ, екатеринбургское общество с ограниченной ответственностью «Центр Капитал» подал жалобу на неправомерные требования заказчика, которым является управление ФСИН по Башкирии.

Строители из Екатеринбурга полагают, что имеющееся в закупке требование к подрядчику являться членом СРО (саморегулируемой организацией — прим.ред) в области инженерных изысканий неправомерно, по причине того, что на сами инженерные изыскания в соответствии с документами аукциона должно быть затрачено лишь 4% от стоимости контракта и по мнению «Центр Капитала» к данной работе вполне можно было бы привлечь субподрядчика. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу 7 июня.

Напомним, управление ФСИН по Башкирии разместило закупку на поиск подрядчика, который разработает проект нового следственного изолятора в Иглинском районе Башкирии в непосредственной близости от Уфы и микрорайона Шакша, где итак немало исправительных учреждений. Новый СИЗО планировалось разместить на площади в 17 гектаров, помимо помещений для подследственных, включая женщин с детьми, на территории, которую еще надо было озеленить и украсить малыми архитектурными формами, планировалось и появление медчасти со стационаром и отдельного туберкулезного стационара.

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