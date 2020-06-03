Жара на подходе: июньская погода в Башкирии еще преподнесет сюрпризы
Сегодня, 09:52ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Погода в Башкирии в июне сменится с прохладной на жаркую.
Башгидромет опубликовал свой прогноз развития погодной ситуации в республике в июне.
По данным синоптиков, в течение месяца средняя температура воздуха по региону составит +17…+18 градусов. Осадков ожидается в пределах нормы, и таких ливней с «бронебойным» градом, как в минувшее воскресенье, больше вроде бы быть не должно.
На текущей неделе пока сохранится облачная погода, кое-где еще возможны осадки — дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, ночью похолодает до +10 градусов.
Но уже на следующей неделе в регион вернется жаркая погода с дневной температурой до +30 градусов, которую иногда все-таки будут разбавлять дожди.
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