Жара на подходе: июньская погода в Башкирии еще преподнесет сюрпризы

Башгидромет опубликовал свой прогноз развития погодной ситуации в республике в июне.

По данным синоптиков, в течение месяца средняя температура воздуха по региону составит +17…+18 градусов. Осадков ожидается в пределах нормы, и таких ливней с «бронебойным» градом, как в минувшее воскресенье, больше вроде бы быть не должно.

На текущей неделе пока сохранится облачная погода, кое-где еще возможны осадки — дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, ночью похолодает до +10 градусов.