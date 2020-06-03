Власти Чебоксар выделили на благоустройство города полмиллиарда рублей
Сегодня, 15:01ОбществоФото: pixabay.com
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По словам главы Чебоксар Алексея Ладыкова, в 2020 году на благоустройство города было выделено 502 миллиона рублей.
Он привлёк общественность к контролю за выполнением работ, сообщает infox.ru 2 июня. Ремонт будет выполняться с помощью современных материалов и технологий. Спортивные площадки покроют безопасным прорезиненным покрытием. Ладыков добавил, что все проекты были согласованы с местными жителями с помощью онлайн-голосования.
Все работы выполнят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
К сентябрю в Чебоксарах будет благоустроено 35 территорий, где располагается 161 многоквартирный дом.
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