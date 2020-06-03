Власти Чебоксар выделили на благоустройство города полмиллиарда рублей

Он привлёк общественность к контролю за выполнением работ, сообщает infox.ru 2 июня. Ремонт будет выполняться с помощью современных материалов и технологий. Спортивные площадки покроют безопасным прорезиненным покрытием. Ладыков добавил, что все проекты были согласованы с местными жителями с помощью онлайн-голосования.