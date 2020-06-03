В Башкирии суд вынес оправдательные приговоры по делу об изнасиловании дознавателя

Сегодня, 3 июня, в Верховном суде Башкирии состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя, совершенному в конце октября 2018 года. Изнасилование было совершено в здании отдела по вопросам миграции Уфимского районного отдела полиции.

Напомним, суд приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.

Были поданы апелляционные жалобы как самими подсудимыми, настаивающими по-прежнему на своей невиновности, так и гособвинением и потерпевшей, посчитавшими приговор, вынесенный первой инстанцией слишком мягким. К тому же, как отметила адвокат потерпевшей Ирина Валиева, подсудимые так и не были лишены званий, что в их случае является странным.

Все участники процесса в суде были в защитных масках, но глаза подсудимых выдавали их тревогу.

Сначала подсудимые выступили с последним словом и вновь заявили, что не считают себя виновными и попросили суд вынести справедливое решение.

Затем суд удалился ненадолго и после небольшой паузы вынес решение, шокировавшее без преувеличения всех участников процесса. Из приговора следует, что подсудимые Салават Галиев и Эдуард Матвеев должны быть оправданы, а Павел Яромчук отправится на четыре года в колонию.

На Яромчука надели наручники прямо в зале суда. Подельники обнялись с ним на прощание, попытавшись морально поддержать совершенно подавленного осужденного, который на протяжении всего судебного процесса, казалось бы, признавался наименее виновным в происшедшем.

Мотивированное решение суда, из которого можно будет понять причины такого приговора, будет готово позднее.

Судя по всему, Яромчук еще будет обжаловать приговор в кассационном порядке, как и представители гособвинения, а также сторона потерпевшей.