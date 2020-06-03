В Уфе оправданные по делу об изнасиловании дознавательницы полицейские дали интервью

Салават Галиев, передает ГТРК-Башкортостан, поблагодарил всех, кто его поддерживал, особенно близких, друзей, в коллег. Он отметил, что в него верили и никто не отвернулся.

- Справедливость восторжествовала. Мы, конечно, верили, с трудом, но верили. Как Салават говорит, без веры жить нельзя. А по поводу планов – меня ждет семья, внуки – еду к ним, — так решение суда прокомментировал Эдуард Матвеев.

Напомним, ранее суд приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.