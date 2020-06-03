В Уфе оправданные по делу об изнасиловании дознавательницы полицейские дали интервью
Экс-полицейские, которых полностью оправдали в деле об изнасиловании 23-летней коллеги, прокомментировали решение суда.
Салават Галиев, передает ГТРК-Башкортостан, поблагодарил всех, кто его поддерживал, особенно близких, друзей, в коллег. Он отметил, что в него верили и никто не отвернулся.
- Справедливость восторжествовала. Мы, конечно, верили, с трудом, но верили. Как Салават говорит, без веры жить нельзя. А по поводу планов – меня ждет семья, внуки – еду к ним, — так решение суда прокомментировал Эдуард Матвеев.
Напомним, ранее суд приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.
Сегодня, 3 июня, в Верховном суде Башкирии состоялось рассмотрение апелляционных жалоб по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя, совершенному в конце октября 2018 года. Изнасилование было совершено в здании отдела по вопросам миграции Уфимского районного отдела полиции.