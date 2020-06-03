В России с подозрением на коронавирус остаются более 300 тысяч человек
Сегодня, 15:55ОбществоФото: pxhere.com
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Представители Роспотребнадзора сообщили, что сегодня под наблюдением медиков из-за подозрений на коронавирус находится более 303 россиянина.
Как сообщает газета “Известия”, в России уже проведено более 11,4 тысяч тестов на COVID-19. За последние 24 часа были проведены 274 тысяч анализов.
По данным на утро 3 июня, в Москве количество зараженных превысило 91 тысячу человек.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась. Однако, по его словам, ограничения в столице могут действовать до изобретения вакцины.
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