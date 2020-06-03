В Прикамье нашли двух сбежавших из монастыря девочек

Сейчас их здоровью ничего не угрожает, сообщает properm.ru.

Вечером 2 июня местный таксист обратился в полицию и рассказал, что видел двух девочек. Они были без сопровождения взрослых и передвигались вдоль автодороги.

В их поисках участвовали правоохранители, Росгвардия, МЧС, волонтеры и лесничие.

На следующее утро лейтенант полиции заметил при обходе территории детские следы. Вскоре он обнаружил спящих на земле девочек. Это произошло недалеко от дачного поселка Быстрово.