В Прикамье нашли двух сбежавших из монастыря девочек

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В лесном массиве Пермского края 3 июня нашли двух девочек, которые накануне самовольно покинули приют Свято-Лазаревского женского монастыря.
Сейчас их здоровью ничего не угрожает, сообщает properm.ru.
Вечером 2 июня местный таксист обратился в полицию и рассказал, что видел двух девочек. Они были без сопровождения взрослых и передвигались вдоль автодороги.
В их поисках участвовали правоохранители, Росгвардия, МЧС, волонтеры и лесничие.
На следующее утро лейтенант полиции заметил при обходе территории детские следы. Вскоре он обнаружил спящих на земле девочек. Это произошло недалеко от дачного поселка Быстрово.
Отмечается, что ранее девочки никогда не покидали территорию приюта.
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