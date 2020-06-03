В Петрозаводске завершается реконструкция вокзала

Как сообщает газета “Известия”, на данный момент работы находятся в активной стадии. Также на территории вокзального комплекса появятся два досмотровых павильона; будет произведена отделка бизнес-зала.

Сегодня закончен ремонт помещений вокзала, багажных отделений, санитарных отделений, а также всех залов.

Кроме того, произведена реконструкция одной из платформ. Сейчас работники восстанавливают ротонду, а также каркас шпиля.