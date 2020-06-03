В Петрозаводске завершается реконструкция вокзала

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Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что реконструкция вокзала в Петрозаводске закончится в третьем квартале текущего года.
Как сообщает газета “Известия”, на данный момент работы находятся в активной стадии. Также на территории вокзального комплекса появятся два досмотровых павильона; будет произведена отделка бизнес-зала.
Сегодня закончен ремонт помещений вокзала, багажных отделений, санитарных отделений, а также всех залов.
Кроме того, произведена реконструкция одной из платформ. Сейчас работники восстанавливают ротонду, а также каркас шпиля.
Также планируется разработать мультимедийную систему, которая позволит транслировать информационный объявления на различных языках мира.
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