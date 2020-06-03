В Башкирии закрыли на ремонт еще один участок Комсомольской улицы
Сегодня, 13:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В уфимской администрации сообщили о новом этапе реконструкции Комсомольской улицы.
По данным мэрии, в настоящий момент вводится ограничение движения от улицы города Галле до 50 лет СССР по улице Комсомольской. Движение закроют по четырем полосам с 00:00 3 июня до 24:00 1 сентября 2020 года. На этом участке улицу, по информации мэрии, изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
Планируется, что во время реконструкции устроят ливневую канализацию, внесут коммуникации, уложат новый асфальт. Общая протяженность реконструкции составит 3,84 километра, завершить работы по всей Комсомольской планируют в конце 2021 года.
Уфимские власти попросили жителей города и гостей проявить понимание и терпение, и заранее выбирать маршруты движения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей