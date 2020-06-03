В Башкирии закрыли на ремонт еще один участок Комсомольской улицы

По данным мэрии, в настоящий момент вводится ограничение движения от улицы города Галле до 50 лет СССР по улице Комсомольской. Движение закроют по четырем полосам с 00:00 3 июня до 24:00 1 сентября 2020 года. На этом участке улицу, по информации мэрии, изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.