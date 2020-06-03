В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 92 человек
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил последние данные о заболевших.
По информации экспертов центра, за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 92 человека. Теперь в регионе официально зарегистрирован 3501 случай инфицирования.
Информации о новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции по-прежнему нет. В республике, напомним, официально зарегистрировано от ковида 18 погибших. Последней жертвой вируса стала медсестра Елена Никонорова, которую внесли в список только спустя три недели после смерти.
Напомним также, что чаще всего коронавирусом заражаются люди в возрасте от 26 до 50 лет – 40%, 24,3% – люди от 51 до 60 лет, меньше всего инфицировано пациентов старше 80 лет – 3,4%.
В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 536 человек, всего с инфекцией зарегистрировано в период пандемии 432 277 случаев заболевания.