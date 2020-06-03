В Башкирии создали изоляторы для контактных лиц с больными коронавирусом

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров сообщил, что такая мера необходима из-за угрозы распространения коронавируса, которая существует до сих пор.

– Поэтому к вопросу предотвращения заражения инфекцией надо очень серьезно относиться. Любое неосторожное действие чревато новыми вспышками, – прокомментировал Назаров.

Изоляторы создаются на базе перепрофилированных медучреждений на время режима повышенной готовности в регионе, отметил министр здравоохранения Максим Забелин. По его информации, сейчас в регионе развернуты изоляторы на базе 50 медицинских организаций на 1829 коек.