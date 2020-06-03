В Башкирии сообщили подробности о заболевших коронавирусом
Минздрав Башкирии сообщил о том, в каком состоянии находятся больные коронавирусом к сегодняшнему дню, 3 июня.
По оперативным данным ведомства, в настоящий момент 3501 подтвержденный случай коронавируса. В министерстве подтвердили, что за сутки было выявлено еще 92 случая.
В больницах региона сейчас лечатся 989 человек, из них в тяжелом состоянии 30 человек, среди которых 8 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. С легкой формой заболевания, отметили в ведомстве, проходят лечение дома 1245 человек. Всего к настоящему моменту коронавирус победили 1249 человек.
За сутки с внебольничной пневмонией госпитализировали 97 человек, а выписали 47 человек, у каждого госпитализированного взяты тесты на коронавирус. Всего на сегодняшний день всего проведено 260053 исследования, обследовано 247524 человека.
В республике, напомним, все также зарегистрировано 18 погибших от новой коронавирусной инфекции. Последней жертвой вируса стала медсестра Елена Никонорова, которую внесли в список только спустя три недели после смерти.
Напомним также, что чаще всего коронавирусом заражаются люди в возрасте от 26 до 50 лет – 40%, 24,3% – люди от 51 до 60 лет, меньше всего инфицировано пациентов старше 80 лет – 3,4%.