В Башкирии директора школы проверяют из-за семейного фото с последнего звонка

На странице главы Башкирии появилась жалоба на незаслуженные проверки после дня празднования последнего звонка. Жители Салавата рассказали, что в городском отделе образования требуют отчетов от директора школы из-за фотографий со звонка. Сложность ситуации заключается в том, что празднование было дома в кругу семьи, а не в общественном месте. Заявитель считает, что это попытка привлечь директора незаслуженно.

– Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним?, – пишет местная жительница.

Она отметила, что фото было сделано не во время масштабного мероприятия, а в квартире. Причем на фотографии были запечатлены всего три человека. Жительница Салавата написала, что «исполнители на местах все понимают буквально и выполняют», и попросила главу контролировать, как именно выполняются директивы.

Стоит отметить, что в ответ на комментарий ответили из администрации главы, попросив уточнить номер школы, но пока что о дальнейшем развитии событий информации нет.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса последний звонок прошел в режиме онлайн. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отметил, что вся ответственность в этот день лежит на директорах школ, и если он узнает, что в школах празднование прошло очно, то сразу же уволит директора.