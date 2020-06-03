В Башкирии количество безработных достигло 67 тысяч человек и продолжает расти

По словам Ленары Ивановой, количество зарегистрированных безработных в регионе выросло в 3,6 раза и достигло 67 тысяч человек. Более того, предполагается, что этот показатель будет расти.

— 27 мая глава государства объявил о том, чтобы продлить выплаты максимальных пособий еще на три месяца, — добавила Ленара Иванова. — На сегодняшний день треть зарегистрированных безработных получает минимальное пособие, поскольку они длительно неработающие; этот минимальный размер пособия будет увеличен втрое — до 5157 рублей в республике. На наш взгляд, это увеличение пособия привлечет внимание людей, потому что многие из-за небольшой суммы этим не занимались.

Министр подчеркнула, что эти инциативы должны привести к тому, что большее количество людей сможет получить государственную поддержку: