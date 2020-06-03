В Башкирии досрочно сложит свои полномочия депутат Александр Дегтев

По словам Толкачева, представитель «Единой России» написал на имя спикера парламента заявление с просьбой прекратить его полномочия по собственной инициативе.

Парламентарий отметил, что уважает его решение и благодарит за продуктивную работу в парламенте. Толкачев также пожелал экс-депутату успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

– Он зарекомендовал себя как активный, деятельный депутат, вникающий в суть всех вопросов, вносящий свои инициативы. В прошлом созыве он был заместителем председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. В составе этого Комитета продолжал работу и в текущем созыве, – рассказал спикер парламента.