В Башкирии досрочно сложит свои полномочия депутат Александр Дегтев
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев сообщил, что Александр Дегтев покинет Госсобрание.
По словам Толкачева, представитель «Единой России» написал на имя спикера парламента заявление с просьбой прекратить его полномочия по собственной инициативе.
Парламентарий отметил, что уважает его решение и благодарит за продуктивную работу в парламенте. Толкачев также пожелал экс-депутату успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
– Он зарекомендовал себя как активный, деятельный депутат, вникающий в суть всех вопросов, вносящий свои инициативы. В прошлом созыве он был заместителем председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. В составе этого Комитета продолжал работу и в текущем созыве, – рассказал спикер парламента.
Сообщается, что замещение мандата Дегтева не предусмотрено, так как он был избран депутатом по Новиковскому одномандатному избирательному округу № 1. Жителям этой части столицы дадут право выбрать нового депутата.