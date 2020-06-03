Уфимцы, протестующие против строительства 34-этажного дома, объявили голодовку

Сегодня, 3 июня, жители дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе объявили голодовку. Они протестуют против строительства многоэтажки, которую планирует возвести компания ПСК-6.

По словам члена инициативной группы Аллы Яковлевой, на сегодняшний день в протестной акции участвуют уже 7 человек. В ближайшие дни, если власти не отреагируют на протест, ряды голодающих людей пополнятся.

— К нам приходят представители администрации города, но они там ничего не решают. Нам нужен мэр города и глава республики. Только с ними мы будем разговаривать. Представителеей строительной компании мы не зовем, а они все равно приходят. С ними мы будем общаться только в суде, - уточнила Алла Яковлева.

Фото: Башинформ

Напомним, конфликт между застройщиком ПСК-6 и жителями дома №5 по улице Шота Руставели разгорелся накануне, когда горожан, живущие в почти аварийном доме узнали, что начался процесс строительства. Они боятся, что их дом разрушится из-за строительных работ. Он и так весь в трещинах.

Представители застройщика же утверждают, что приняли все меры для того, чтобы строительный процесс никак не повлиял на близлежищие здания.