В Башкирии примут закон о дневном тихом часе

Депутаты Курултая приняли в первом чтении закон, который предусматривает штрафы за шум в период с 13:00 до 15:00, который принято будет считать тихим часом.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев сообщил, что обсуждение ведется на парламентском сайте. Свое мнениев поддержку или против инициативы может высказать любой житель региона. Документ был разработан из-за многочисленных жалоб жителей региона, в основном, родителей маленьких детей.

– Тема очень важная, затрагивающая интересы большого числа граждан. Поэтому окончательное решение по законопроекту мы намерены принять только осенью с учетом результатов обсуждения, – отметил он.

Предполагается, что за нарушение тихого часа будут накладываться штрафы: для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.