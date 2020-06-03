Сотрудников скорой помощи из Челябинска отправили на карантин во время дежурства

На подстанции №2, расположенной на улице Чичерина, такой диагноз был подтверждён у трёх фельдшеров. А два водителя, которые вынуждены теперь находиться на карантине, недавно вернулись с прошлого, сообщает kursdela.biz 2 июня.

В Центральном районе от работы на подстанции отстранили четырёх водителей. Два из них находились в это время на дежурстве. Также COVID-19 подтвердили у фельдшера.

Кроме этого, на карантин отправили одного водителя со станции Тракторозаводского района и одного со станции Советского района.