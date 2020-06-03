Сотрудников скорой помощи из Челябинска отправили на карантин во время дежурства
Сегодня, 18:50ОбществоФото: pixabay
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Свыше десяти работников подстанций скорой помощи города Челябинска сняли с работы во время дежурства. Их отправили на карантин по COVID-19.
На подстанции №2, расположенной на улице Чичерина, такой диагноз был подтверждён у трёх фельдшеров. А два водителя, которые вынуждены теперь находиться на карантине, недавно вернулись с прошлого, сообщает kursdela.biz 2 июня.
В Центральном районе от работы на подстанции отстранили четырёх водителей. Два из них находились в это время на дежурстве. Также COVID-19 подтвердили у фельдшера.
Кроме этого, на карантин отправили одного водителя со станции Тракторозаводского района и одного со станции Советского района.
Всего за два месяца COVID-19 подтвердили у шестерых водителей и 15 медиков. У большинства из них заболевание проходит бессимптомно.
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