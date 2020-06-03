«Счастье отдыхать дома»: что ждёт внутренний туризм Башкирии после пандемии

Сфера туризма с начала пандемии коронавируса в числе первых попала в список пострадавших отраслей. Сначала зарубежные страны закрыли свои границы, потом стало опасно передвигаться и внутри страны. Пока власти не спеша и аккуратно ослабляют так называемый режим «повышенной готовности», речи о дальних путешествиях по-прежнему быть не может. А ведь на дворе уже июнь, что означает приближение отпусков у большинства жителей нашей республики.

Эксперты считают, что во время и после пандемии самым актуальным вариантом отдыха станут путешествия по родной республике. Представитель Госкомитета по туризму РБ Салават Нафиков еще в конце 2019 года говорил о том, что ежегодно в Башкирии на развитие турнаправлений по республике выделяется 50 миллионов рублей: 10 из них выдаются в виде бесплатных сертификатов пенсионерам, детям-инвалидам и детям-сиротам (кстати, Башкирия до недавнего времени оставалась единственным регионом России, где работают программы соцтуризма), 20 миллионов рублей — «на проектировки, чтобы войти в федеральную программу на сумму 230 млн рублей», еще 10 — на развитие туризма в целом, то есть на выставки, буклеты, промотуры, помощь НКО. При этом отчисления от предприятий сферы туризма в бюджет региона приносят порядка 800 миллионов рублей в год.

Турция VS Башкирия

Несмотря на солидное, казалось бы, финансирование, проблемы в сфере внутреннего туризма не так-то быстро решить. Усугубил ситуацию и кризис, связанный с пандемией коронавируса, который разорил многие туристические компании и базы отдыха. Так, в мае 2020 года, не выдержав тяготы пандемии, закрылся крупный загородный клуб «Фазенда» в Кармаскалинском районе Башкирии. Тогда менеджер проекта Юлия Сагитдинова отметила, что обращения к властям за поддержкой остались без ответа.

Пустовали из-за пандемии коронавируса и санатории Башкирии. Позже их перепрофилировали в обсерваторы для вернувшихся в Башкирию туристов и вахтовиков. Сейчас подобная нагрузка на санатории постепенно снижается. Глава региона Радий Хабиров отметил, что этим летом в приоритете будут медицинские работники, которые стояли «на огневом рубеже» в борьбе с коронавирусом. Для них будут выделены отдельные корпуса в оздоровительных учреждениях, остальные будут открыты для отдыха жителям республики.

Член СПЧ при главе Башкирии и предприниматель Азамат Галин отметил, что тем не менее, ажиотажа вокруг санаториев в этом году ждать точно не стоит.

— Санатории — это же место большого скопления людей. Тем более люди, которые привыкли отдыхать в Турции за 50 тысяч рублей, не поедут в наши санатории за те же деньги. Цены и перечень предоставляемых там услуг сильно разнятся, так что люди не будут брать на это кредиты и тратить свои финансы. Они просто возьмут палатку, сядут в машину, уедут на природу и будет им то же самое, только бесплатно, — считает он.

Организатор туристических прогулок по Уфе, журналист Ильдар Ахмадеев уверен, что минус в виде неоправданно высоких цен на отдых в санаториях республики перекрывает практически все плюсы.

— Тут у нас невероятно много перспектив, и я боюсь, что мы опять упустим свой шанс. У нас уникальная природа, хорошие специалисты, безопасность. Но всё портят явно завышенные цены и абсолютное неумение пиарить всё это дело. Если владельцы всех этих санаториев и государство в лице властей Башкирии не научатся правильно работать с пиаром, с поисковыми запросами, с таргетом в соцсетях, то мы не только провалим период после пандемии, но и окончательно проиграем конкурентам внутри страны. А если научимся — составим конкуренцию Алтаю и, быть даже может, Кавказу, — уверен спикер.

«Это шанс, которого все ждали»

Власти республики не первый год гадают, как бы оставить жителей Башкирии отдыхать в регионе и чем же завлечь туристов из других городов нашей страны. Процесс стопорился в основном из-за слабо развитой инфраструктуры. И на сегодняшний день, похоже, по-прежнему нет ни финансов, ни возможностей, чтобы в кратчайшие сроки наладить этот процесс. Пандемия «съела» все «закрома Родины».

При этом всплеск количества туристов на просторах республики на самом деле уже произошел. Правда, он совсем того, которого хотелось бы, наверное, властям.

— У нас начал процветать дикий туризм. Лично наблюдал на прошлых выходных пробки на трассе в направлении Уфа-Инзер. Проезжал и мимо реки Инзер в своем районе. Такого количества людей никогда не видел. Это связано с тем, что люди не могут никуда уехать, но отдыхать им все равно запретить невозможно. Я думаю, что в целом у нас в этом году сферу внутреннего и дикого туризма ждет рост. Если карантинные мероприятия не снимут и границы будут закрыты, то люди будут отдыхать здесь, в республике, — рассуждает Азамат Галин.

Такой интерес к природным красотам Башкирии давно можно было пробудить и без пандемии, считает Ильдар Ахмадеев. Для этого властям стоило лишь освоить новые технологии. Напомним, ежегодно из республиканского бюджета выделяется 10 миллионов рублей на создание выставок и буклетов, которые очевидно работают менее эффективно, чем реклама в интернете.

— Тут даже ничего делать не нужно. Только научиться правильно пиарить дикий туризм в интернете. Писать больше SEO-статей про Башкирию, забивать первые места в поисковиках по запросам «Где отдохнуть», «Лучший горный отдых», «Где отдохнуть на озере». Любая попытка добавить в дикий туризм наш отечественный «комфорт» провалится, как и любые наши чиновничьи попытки исправить то, что уже и так работает, — считает Ильдар Ахмадеев.

По мнению Олега Чегодаева, путешественника и амбассадора Уральских гор, резкий рост количества туристов может сыграть с нашими природными объектами злую шутку.

— Я думаю, что сейчас, когда международный туризм закрыт, поток туристов в горы Южного Урала значительно возрастет. С первого взгляда может показаться, что это хорошо, и это именно тот шанс, которого все ждали. Но проблема в том, что все это — отнюдь не эволюционное развитие внутреннего туризма.

Наши природные объекты и раньше-то плохо справлялись с не очень большим турпотоком, а сейчас они рискуют быть просто разорены и погребены под мусором. Люди посмотрят на это всё и рванут обратно в ухоженные и комфортные заграницы, как только появится возможность, — предполагает Олег Чагодаев.

Возможна точка невозврата

Руководитель Ассоциации туриндустрии РБ и учредитель компании «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов отметил, что после ослабления режима, вероятнее всего, ценовая политика в этой отрасли останется на прежнем уровне.

— Я вижу, как соседние регионы (например, Татарстан) понижают стоимость на проживание в отелях и гостиницах, местами снижение цен идет почти на 80%. Они идут на уступки при постепенном выходе из карантина. Если говорить о будущем, думаю, цены останутся на прежнем уровне. Если повышать стоимость путевок, может значительно упасть спрос на них, — сказал Комил Сиразетдинов.

Он также считает, что крупные туристические компании не будут испытывать трудностей, так как они давно частично перешли на работу в режиме "онлайн". Сейчас чтобы выбрать путевку или забронировать гостиницу, достаточно просто воспользоваться сайтом или приложением туроператоров. Тем не менее судьба многих туристических фирм решится в ближайшие 2-3 месяца.

— Мы очень надеемся, что успеем поработать в июле и августе. Но если все останется в том же режиме, что и сейчас, то это будет плачевно для туристической отрасли. Скорее всего, для многих наступит даже точка невозврата, многим придется переориентироваться на другие отрасли, и они уйдут с рынка, — подытожил Комил Сиразетдинов.

Тем временем председатель Госкомитета по туризму РБ Салават Нафиков сказал в разговоре с журналистом Медиакорсети, что решение об ослаблении режима в сфере туризма в Башкирии, возможно, будет принято на следующей неделе. Как и в каком режиме будут работать туристические фирмы, пока неизвестно.