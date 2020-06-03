Сати Казанова напомнила, что надо бороться против строительства дельфинария в Уфе

Сати Казанова заявила 2 июня депутату Курултая Башкирии, что намерена помочь в борьбе против дельфинария и призналась, что не собирается останавливаться.

Она отметила, что дельфины – это особенные существа, и сдаваться она не собирается. Певица признала, что у нее не так много влияния, как у политиков или экологов, но готова осветить эту проблему. «Рада, что могу хоть чем-то помочь», — сказала Сати Казанова.

Обсуждение дельфинария началось после скандальных общественных слушаний, где приняли участие представители мэрии Уфы. Проект дельфинарий на ходу переквалифицировался в научный абилитационный центр, где будут оказываться услуги дельфинотерапии, хотя действенность метода так и не была доказана.