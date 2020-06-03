«Руководствуемся законом»: власти Уфы изложили свои представления о работе кладбищ

На сегодняшний день содержанием и обслуживанием кладбищ занимается муниципальная бюджетная организация «Комбинат спецобслуживания населения». В начале 2020 года более 30 представителей частных компаний вступили в Ассоциацию похоронных организаций, чтобы защитить свои права. Основная претензия — недобросовестная конкуренция со стороны муниципального учреждения.

К слову, этот факт в апреле 2020 года подтвердила по итогам проверки Федеральная антимонопольная служба. Предупреждение было опубликовано на официальном сайте ФАС в разделе «База решений и правовых актов», однако, по всей видимости, до уфимской мэрии оно так и не дошло.

— Указанное в обращении предупреждение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан в Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан не поступало, поэтому не рассматривалось, — говорится дословно в ответе из мэрии.

Помимо этого, продавцы искусственных цветов и прочих похоронных принадлежностей, торгующие неподалеку от «Северного» кладбища, возмущены установленными не так давно торговыми точками. Если раньше предприниматели платили в городской бюджет только налоги, то теперь им придется платить за помещение, в котором нет удобств для торговли, по 10 тысяч рублей в месяц.

Плюс ко всему территория, на которой установлены торговые точки, по данным Росреестра, предназначена только для парковки транспортных средств. Но и на этот случай у городской мэрии нашелся ответ. Оказалось, чтобы использовать землю не по назначению, совсем не обязательно оформлять это документально.

— Временные нестационарные лотки для торговли цветами установлены в целях упорядочения стихийной торговли. Принятие дополнительных актов об изменении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях размещения нестационарных объектов законодательством не предусмотрено, — отмечается также в ответе из администрации города.

Дополнительно представители мэрии подчеркнули, что они «руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан при организации похоронного дела в городе».

Насколько продуманны и законны последние решения столичных властей, касающиеся работы кладбищ и и обслуживающих их предприятий и предпринимателей, скорее всего, станет ясно уже в ближайшие выходные, когда кладбища откроют для посещений после длительного запрета из-за угрозы коронавируса.