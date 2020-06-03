Погребняк вылечился от коронавирусной инфекции

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Нападающий «Урала» выписан из больницы и в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам.
Как сообщает «Советский спорт», президент екатеринбургской команды отметил, что форварду не запрещено находиться в расположении команды.
Отмечается, что все необходимые тесты, который пришлось сдать нападающему, дали отрицательный результат.
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