Перед парадом Победы в Москве проверят инженерные конструкции
Сегодня, 14:30ОбществоФото: kremlin.ru
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице пройдет дополнительная проверка состояния инженерных конструкций перед проведением парада Победы.
Как сообщает газета “Известия”, проверки проведут на тех конструкциях, которые пролегают на пути военной техники. Всего 43 инженерных сооружения. К ним относятся путепроводы, мосты, эстакады и пр. Бирюков отметил, что такие проверки проводятся перед парадом Победы ежегодно.
Заммэра добавил, что таким образом специалисты оценивают возможность проезда военной техники по инженерным сооружениям города.
Ранее президент Путин подписал указ о проведении парада Победы в Москве 24 июня. Также этот день будет выходным.
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