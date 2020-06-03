Перед парадом Победы в Москве проверят инженерные конструкции

Как сообщает газета “Известия”, проверки проведут на тех конструкциях, которые пролегают на пути военной техники. Всего 43 инженерных сооружения. К ним относятся путепроводы, мосты, эстакады и пр. Бирюков отметил, что такие проверки проводятся перед парадом Победы ежегодно.