«Норникель» передал информацию о разливе топлива в МЧС 29 мая

Президент России Владимир Путин на совещании, где обсуждалась авария на норильском предприятии, остался недоволен тем, что власти края якобы узнали о случившемся из интернета. Однако, как подтвердили в «Норильском никеле», диспетчер сообщил информацию об утечке топлива 29 мая в 12:55, а через две минуты эти данные подтвердили на ТЭЦ. В 13:08 об аварии стало известно в объединенном диспетчерском управлении Сибири, а в 13:20 — в Министерстве энергетики. То, что на территории предприятия ввели режим ЧС, местным властям сообщили в тот же день в 18:40.

Как сообщает «КоммерсантЪ», в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) рассказали, что получили данные об аварии «утром 29 мая». Там же отметили, что никаких негативных последствий для электроснабжения потребителей зафиксировано не было.

Напомним, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» разгерметизировался резервуар с дизельным топливом. Затем в место разлива въехала машина, что привело к возгоранию. По словам Дяченко, пожар оперативно ликвидировали и создали группу реагирования для устранения последствий.