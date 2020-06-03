«Норникель» передал информацию о разливе топлива в МЧС 29 мая
Информацию о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оперативно передали в ГО и ЧС администрации Норильска 29 мая. Об этом заявил первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.
Президент России Владимир Путин на совещании, где обсуждалась авария на норильском предприятии, остался недоволен тем, что власти края якобы узнали о случившемся из интернета. Однако, как подтвердили в «Норильском никеле», диспетчер сообщил информацию об утечке топлива 29 мая в 12:55, а через две минуты эти данные подтвердили на ТЭЦ. В 13:08 об аварии стало известно в объединенном диспетчерском управлении Сибири, а в 13:20 — в Министерстве энергетики. То, что на территории предприятия ввели режим ЧС, местным властям сообщили в тот же день в 18:40.
Как сообщает «КоммерсантЪ», в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) рассказали, что получили данные об аварии «утром 29 мая». Там же отметили, что никаких негативных последствий для электроснабжения потребителей зафиксировано не было.
Напомним, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» разгерметизировался резервуар с дизельным топливом. Затем в место разлива въехала машина, что привело к возгоранию. По словам Дяченко, пожар оперативно ликвидировали и создали группу реагирования для устранения последствий.
В настоящее время в ликвидации разлива помогает опытный отряд морской спасательной службы, прибывший из Мурманска. Специалисты установили специальные заграждающие линии на реке Амбарная, с помощью которых можно задержать нефтепродукты в одном месте и не допустить их распространения. Отмечается, что весь загрязненный грунт уже заменили и увезли на временное хранилище.