Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом

Напомним, ранее в ведомстве сообщали, что в республике с COVID-19 госпитализировано 989 человек. Всего коронавирусом в Башкирии зарегистрировано 3501 человек.

В столице Башкирии заболевшие находятся в следующих учреждениях: в больнице №18 – 162 пациента; в клинике БГМУ – 78 человек; в РКБ имени Куватова – 73 человека; в больнице №3 – 55; в РКИБ Уфы – 35; в госпитале Демского района Уфы – 19; в больнице №21– 16;в 13-й больнице – 15; в больнице №10 Уфы – 12.

Среди больниц других муниципалитетов больше всего пациентов находятся в ГБ №2 Стерлитамака – 78, в больнице №4 Стерлитамака –22 человека, в ГБ №1 Стерлитамака – 1. На втором месте Нефтекамск – 65 человек, затем в Кумертау – 49 человек, а затем Салават – 41 человек.

В остальных районах Башкирии ситуация выглядит следующим образом:

Туймазинская ЦРБ – 30;

Чишминская ЦРБ – 24;

Белебеевская ЦРБ – 23;

Ишимбайская ЦРБ – 17;

Баймакская ЦГБ – 10;

ГБ №1 Октябрьского и Бирская ЦРБ – по 9;

Верхнеяркеевская ЦРБ, Дюртюлинская ЦРБ, Кармаскалинская ЦРБ , Мелеузовская ЦРБ, Янаульская ЦРБ – по 6;

Месягутовская – 5;

ЧУЗ КБ РЖД – 4.