Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах лечатся больные коронавирусом
В региональном минздраве сообщили, где лежат по состоянию на 3 июня заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее в ведомстве сообщали, что в республике с COVID-19 госпитализировано 989 человек. Всего коронавирусом в Башкирии зарегистрировано 3501 человек.
В столице Башкирии заболевшие находятся в следующих учреждениях: в больнице №18 – 162 пациента; в клинике БГМУ – 78 человек; в РКБ имени Куватова – 73 человека; в больнице №3 – 55; в РКИБ Уфы – 35; в госпитале Демского района Уфы – 19; в больнице №21– 16;в 13-й больнице – 15; в больнице №10 Уфы – 12.
Среди больниц других муниципалитетов больше всего пациентов находятся в ГБ №2 Стерлитамака – 78, в больнице №4 Стерлитамака –22 человека, в ГБ №1 Стерлитамака – 1. На втором месте Нефтекамск – 65 человек, затем в Кумертау – 49 человек, а затем Салават – 41 человек.
В остальных районах Башкирии ситуация выглядит следующим образом:
- Туймазинская ЦРБ – 30;
- Чишминская ЦРБ – 24;
- Белебеевская ЦРБ – 23;
- Ишимбайская ЦРБ – 17;
- Баймакская ЦГБ – 10;
- ГБ №1 Октябрьского и Бирская ЦРБ – по 9;
- Верхнеяркеевская ЦРБ, Дюртюлинская ЦРБ, Кармаскалинская ЦРБ , Мелеузовская ЦРБ, Янаульская ЦРБ – по 6;
- Месягутовская – 5;
- ЧУЗ КБ РЖД – 4.
Медиакорсеть ранее передавала со ссылкой на министерство здравоохранение республики информацию о состоянии заболевших в регионе. В ведомстве коэффициент распространения коронавируса оценили в 0,9.