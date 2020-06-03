Минздрав Башкирии нашел новое объяснение росту зараженных коронавирусом

Сегодня, 3 июня, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова при общении с журналистами прокомментировала рост инфицированных коронавирусом.

Напомним, сегодня минздрав РБ сообщил, что число зараженных коронавирусом в Башкирии, выявленных за сутки, снова превысило отметку «90» и составило 92 человека. В предыдущие дни этот показатель не поднимался выше отметки «80».

По данным минздрава республики, новые инфицированные коронавирусом люди заражались вовсе не в больницах или поликлиниках, как это было еще месяц назад, а у себя дома или на работе.

С учетом того, что режим самоизоляции снят с 12 мая и люди начали общаться с коллегами и ходить в гости, в таком повороте событий ничего странного нет.

- В поликлиниках случаев заражения не было. Сейчас увеличивается число семейных очагов, - подчеркнула Ирина Кононова.

Кстати, аналогичные выводы сделали медики и в других регионах страны.

В Башкирии на сегодня общее число зараженных коронавирусом, выявленных с начала апреля, уже достигло 3501 человека. Довольно стремительно растет и число заболевших внебольничной пневмонией.