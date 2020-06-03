Минобразования Башкирии подготовило новую школьную форму

Сообщается, что сначала проект будет пока что пилотным, запустить его планируют в Благоварском, Янаульском, Федоровском и Абзелиловском районах. Носить новую форму будут 8983 учащихся с 1-го по 5-й классы.

Новая коллекция школьной формы разработана Ассоциацией легкой промышленности Республики Башкортостан и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Планируется, что при ее создании использовали шеврон единого образца с символикой региона.