Медсестру из Архангельского после ночи возле морга увезли с сердечным приступом в Уфу

Вчера, 2 июня, одна из медсестер, оказавшихся героинями скандальной истории о ночевке в морге, была госпитализирована в уфимскую клинику. Об этом Медиакорсети сообщил источник в Уфе.

Напомним, медсестры психотерапевтического отделения Архангельской ЦРБ попали в центр скандала после того, как стало известно, что руководство больницы дало указание запереть их на ночь в изоляторе после уборки, которую женщины провели в палате, где лежала женщина с подтвержденным заражением коронавирусом. Изолятор был оборудован в одном помещении с моргом, из-за чего у обеих медсестер, по их словам, случился стресс.

Усилиями журналистов эта история стала достоянием гласности и прогремела на всю страну. Следком начал проверку по жалобе медсестер.

После этого, как сообщил источник Медиакорсети, в больнице начались «репрессии» в отношении обеих медсестер и других сотрудников клиники, которые их поддерживали.

Ситуация дошла до того, что, по информации от сотрудников больницы, главный врач Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина запретила госпитализировать одну из медсестер Анису Рахматуллину, которую доставили на «скорой помощи» с сердечным приступом, хотя для этого имелись все показания.

Как сообщила «Комсомольская правда», только после того, как муж Анисы обратился в прокуратуру, вопрос с госпитализацией был решен положительно.

— А вчера её срочно транспортировали в Уфу, в клинику БГМУ. Хотели сделать это в воскресенье, но в уфимском стационаре был карантин до 2 июня, — сообщил источник Медиакорсети.

Вторая медсестра Анна Гарабурда, также переночевавшая в изоляторе рядом с моргом, находится дома на самоизоляции. По словам коллег, она тоже неважно себя чувствует после пережитого.

Есть информация, что накануне, 2 июня, утром сотрудники больницы собирались провести даже собрание и потребовать объяснений от главного врача.

— Но потом большинство медиков испугались последствий и отказались от своего намерения выразить протест руководству. Всем сотрудникам больницы запретили общаться с журналистами под страхом увольнения. Если так дальше пойдет, то ничего не изменится, — так прокомментировал Медиакорсети сложившуюся ситуацию источник.

Пресс-служба минздрава Башкирии предоставила официальный комментарий по жалобе сотрудников Архангельской ЦРБ. Представители минздрава не отрицали, что две сотрудницы больницы были изолированы как контактные лица после проведенной ими уборки в палате после отъезда пациентки с подтвержденным коронавирусом. Однако их поместили вовсе не в морг, как написали журналисты, а в изолятор, расположенный по соседству с морговым отделением. Изолятор был оборудован душем, туалетом, кроватями. Входы в изолятор и морг — отдельные.

Уточняется также, что в морге в тот момент трупов не было, там была проведена санобработка, так что, по мнению представителей минздрава поводов для паники у медсестер не было.

— Этот случай возник впервые в Архангельской ЦРБ. Как во всех медицинских организациях, столкнувшихся впервые с пациентом COVID-19, сотрудники испытали стресс. Они провели в изоляторе одну ночь. Ключ от помещения у них был, и они вполне имели возможность оттуда выйти, — сообщила пресс-секретарь минздрава РБ Софья Алешина. — Сейчас сотрудники находятся на самоизоляции. Окончательную оценку данной ситуации дадут правоохранительные органы, но мы считаем, что быстрые и точные действия сотрудников больницы позволили своевременно выявить источник инфекции и не допустить ее распространения.

В минздраве также уточнили, что стимулирующие выплаты за работу в условиях угрозы коронавирусной инфекции сотрудники больницы получат в конце мая.

По последним данным, завтра в Архангельскую ЦРБ должны приехать представители минздрава республики, вместе с сотрудниками муниципалитета они проведут собрание с коллективом.