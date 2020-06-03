Глава Башкирии рассказал о пожилой женщине с очень непростой судьбой

По словам руководителя региона, посетить пожилую жительницу Башкирии он пообещал на онлайн-встрече с волонтерами. Глава Башкирии рассказал также о непростой судьбе 85-летней жительницы Туймазов.

– Она пережила блокаду Ленинграда, после освобождения города переехала в Башкирию.Всю жизнь работала, вырастила троих детей. Вот на таких людях, как Валентина Николаевна, мир и держится! Сегодня выполнил своё обещание и повидался с ней в Туймазах, – отметил глава.

Напомним, Хабиров в последнее время вплотную подошел к вопросу волонтерства и заявил, что нужно укрепить их юридически и структурно. Также глава отметил, что в республике введут норму о страховании жизни волонтера.