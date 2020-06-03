Экс-полицейский, осужденный за изнасилование коллеги в Уфе, обжалует приговор

Сегодня, 3 июня, стало известно, что бывший полицейский чин Павел Яромчук, приговоренный за изнасилование девушки-дознавателя к четырем годам лишения свободы в колонии, подаст кассационную жалобу на решение суда. Об этом сообщил его адвокат Наиль Багаутдинов.

Напомним, резонансное преступление было совершено в конце октября 2018 года в помещении отдела по вопросам миграции Уфимского райотдела полиции. 23-летняя девушка-дознаватель стала жертвой трех полицейских начальников, решивших поразвлечься после пьянки на рабочем месте.

В конце 2019 года кировский районный суд приговорил участников изнасилования к разным срокам лишения свободы: бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.

Все трое подали апелляционные жалобы в суд. Свои жалобы также подали несогласные с приговором представитель гособвинения и потерпевшая.

В итоге сегодня Верховный суд Башкирии вынес новое решение по данному делу, которое шокировало практически всех: Салават Галиев и Эдуард Матвеев были оправданы, а Павел Яромчук приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии.

Мотивированное решение суда, в котором должны быть изложены аргументы, будет готово позднее.

После того, как участники процесса получат его на руки, они уж смогут готовить кассационные жалобы.

Точно известно, что помимо Яромчука, такие жалобы будет готовить также и потерпевшая девушка, которая не согласна с оправданием Галиева и Матвеева.