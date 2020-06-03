Адвокат изнасилованной девушки-дознавателя из Уфы: «Мы не согласны с приговором»

Адвокат Ирина Валиева, защищающая в суде девушку-дознавателя, изнасилованную полицейскими начальниками в помещении отдела по вопросам миграции Уфимского райотдела МВД, заявила, что она вместе с подопечной категорически не согласна с приговором, который сегодня вынес Верховный суд Башкирии по апелляционным жалобам.

Напомним, что суд первой инстанции ранее приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.

Все трое обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности, апелляционные жалобы также подали представитель гособвинения и потерпевшая, считая приговор слишком мягким и настаивая также на лишении подсудимых званий.

Верховный суд РБ сегодня неожиданное для абсолютного большинства тех, кто следил за судебным процессом, решение: оправдал подсудимых Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева и осудил к четырем годам лишения свободы в колонии Павла Яромчука.

Мотивированное решение суда, из которого можно будет понять причины такого приговора, будет готово позднее.

- Мы категорически нее согласны с приговором и будем его обжаловать в кассационном порядке, - сообщила Медиакорсети адвокат Ирина Валиева. - Они совершили эту гадость втроём, и не заслуживают никакого оправдания.

Медиакорсеть ранее публиковала подробное интервью с Ириной Валиевой.

Уточним, что потерпевшая девушка является дочерью вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова.