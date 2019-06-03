В Башкирии на подключение к газу будут выдавать субсидии

В республике разрабатываются дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан для компенсации части затрат на подключение к централизованным сетям газоснабжения, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

– Мы заводим в деревни газ, а люди не могут подключиться, потому что стоимость всё-таки более 100 тысяч рублей. Тем, кто в этом нуждается, мы готовы оказывать содействие в виде субсидий или сертификатов на выполнение этих работ, – отметил врио Главы республики Радий Хабиров.