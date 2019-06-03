Маткапитал в России могут разрешить тратить на покупку машин

При этом на средства маткапитала можно будет купить автомобиль стоимостью не дороже одного миллиона рублей и не более 125 лошадиных сил.

Как считают авторы закона, машина нужна родителям, чтобы возить детей в школу, на кружки, на дачу. Но если человек в течение трех лет продаст купленный на маткапитал автомобиль, деньги нужно будет вернуть государству, кроме этого, нельзя будет тратить маткапитал на покупку спортивных машин. Пляжных джипов и других моделей для отдыха.