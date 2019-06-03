Маткапитал в России могут разрешить тратить на покупку машин
3 июня 2019, 16:51ОбществоФото: pxhere.com
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Материнский капитал в России планируют разрешить тратить на приобретение автомобиля. При этом будут установлены ограничения по выбору машины.
Законопроект, предусматривающий эту возможность, уже внесли на рассмотрение Государственной Думы в конце мая. В ближайшее время депутаты изучат документ, сообщает ФедералПресс.
При этом на средства маткапитала можно будет купить автомобиль стоимостью не дороже одного миллиона рублей и не более 125 лошадиных сил.
Как считают авторы закона, машина нужна родителям, чтобы возить детей в школу, на кружки, на дачу. Но если человек в течение трех лет продаст купленный на маткапитал автомобиль, деньги нужно будет вернуть государству, кроме этого, нельзя будет тратить маткапитал на покупку спортивных машин. Пляжных джипов и других моделей для отдыха.
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