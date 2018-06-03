В Уфе в МЕГЕ эвакуировали 3500 человек из-за подгоревшей еды в Макдоналдсе

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. При проверке выяснилось, что произошло подгорание пищи на плите без последующего горения в Макдоналдсе. Тушения не понадобилось. В 16:25 торговый центр уже начал работу, уточнили в ведомстве.