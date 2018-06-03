В Башкирии стали реже регистрировать брак

Согласно недавно опубликованным данным Росстата, в республике в период январь-апрель 2018 года узаконили свои отношения 6317 пар – почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло число разводов – с 4 979 до 5 071 – почти на 2%.

С такими показателями республика вышла в лидеры рейтинга в Поволжье. В первые четыре месяца 2018 года отношения зарегистрировали 43 266 пар. Развелись 37 018 пар.

Ранее в Башстате рассказали о соотношении мужчин и женщин в республике. По последним данным, женщин в республике больше, чем мужчин (это общероссийская тенденция). На тысячу мужчин в Башкирии приходится 1132 женщин.